22 августа 2025 в 04:08

В ОП назвали причины, по которым водителям разрешается выезжать на обочину

Член ОП Машаров: водители могут выезжать на обочину в экстренных случаях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские водители могут передвигаться по обочине только в исключительных случаях и при наличии объективных причин, препятствующих движению по основной проезжей части, заявил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров в интервью ТАСС. Эксперт подробно разъяснил положения ПДД, регулирующие данный вопрос.

Согласно п. 9.9 ПДД РФ, по обочине запрещено передвижение. Если есть объективные причины, то передвижение по обочине возможно, — сказал он.

Согласно пункту 9.9 Правил дорожного движения, движение по обочине запрещено, за исключением специально оговоренных случаев. К допустимым причинам выезда на обочину относятся ДТП, аварии на коммунальных сетях, наличие других препятствий, блокирующих движение, а также необходимость остановки в разрешенных местах.

Машаров уточнил, что водитель может использовать обочину только в случае крайней необходимости, когда отсутствуют другие безопасные способы объезда препятствия. Также разрешается выезд на обочину для разворота при недостатке места для маневра, с обязательным предоставлением преимущества другим участникам движения.

Коммунальным службам и спецтранспорту разрешено работать на обочине, а грузовым автомобилям — осуществлять доставку при отсутствии иных вариантов подъезда. Во всех случаях водитель обязан обеспечивать безопасность движения.

Ранее Министерство здравоохранения РФ официально уточнило сроки вступления в силу изменений в процедуре медицинского освидетельствования водителей. Новые правила, утвержденные федеральным законом от 7 июля 2025 года, начнут действовать с 1 марта 2027 года.

водители
правила
Общественная палата
ПДД
