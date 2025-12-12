Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 18:34

Оливье с неожиданным дуэтом: каперсы и соленые огурцы теперь вместе

Оливье с неожиданным дуэтом: каперсы и соленые огурцы теперь вместе Оливье с неожиданным дуэтом: каперсы и соленые огурцы теперь вместе Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Надоел стандартный вкус новогоднего салата? Салат оливье с секретным ингредиентом преображается, когда вы соединяете каперсы с солеными огурцами: пикантная средиземноморская нота каперсов подчеркивает кислинку огурцов, создавая неожиданную глубину вкуса.

Отварите овощи (картофель — 3 шт., морковь — 1 шт.) и яйца (3 шт.), нарежьте мелким кубиком. Добавьте нарезанную колбасу (вареная или отварная говядина — 200 г), соленые огурцы (3 шт.) и каперсы (2-3 ст. л.) — именно их сочетание делает этот салат оливье с секретным ингредиентом особенным. Всыпьте горошек (консервированный — 3 ст. л.), заправьте майонезом (3 ст. л.), приправьте по вкусу. Охладите 20–30 минут перед подачей.

Каперсы привносят изысканность, напоминая о классическом рецепте оливье 1904 года, где они были обязательным компонентом.

Ранее мы делились с вами рецептом селедки под шубой в люкс-версии.

салаты
застолье
оливье
Новый год
праздники
рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
