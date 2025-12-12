Стоимость серебра снова обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex превысила $65 (5182 рубля) за тройскую унцию, вновь обновив исторический максимум. К 17:27 по московскому времени стоимость драгоценного металла увеличилась на 0,72%, достигнув отметки в $65,06 (5 187 рублей) за унцию.

Однако к 17:33 по Москве стоимость серебра упала до $64,535 (5 145 рублей) за унцию, что составляет снижение на 0,09%. Фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex показал рост и находился на уровне $4372,7 (348 635 рублей) за унцию (+1,38%).

Ранее фьючерсы на серебро с мартовской поставкой 2026 года достигли рекордного уровня, превысив отметку в $64 (5077 рублей) за тройскую унцию. Котировки выросли на 4,93% и достигли значения $64,035 (5080 рублей) за унцию. Позже цена скорректировалась до $63,910 (5070 рублей) за унцию. В то же время цена февральского фьючерса на золото на Comex составила около $4286,9 (340 тыс. рублей) за тройскую унцию.

До этого цена на медь установила новый исторический максимум. Это произошло после того, как власти Китая объявили о планах сделать стимулирование внутреннего спроса ключевым экономическим приоритетом на 2026 год. Стоимость этого цветного металла, основным потребителем которого является Китай, увеличилась на 1,3%, достигнув отметки в $11,7 тыс. за тонну (890 тыс. рублей).