Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки» В России запустят сервис «второй руки» по защите от мошенников уже с 1 сентября

Российские банки уже с 1 сентября начнут предоставлять клиентам сервис «второй руки», сообщает РБК. Речь идет о законе, благодаря которому физические лица смогут выбирать уполномоченное лицо, которое получит право подтверждать денежные переводы, а также операции по вкладам и получению наличных средств. Как объяснил адвокат Андрей Дроздов, клиент сам сможет определять критерии операций, требующих дополнительного одобрения.

Фактически сервис «второй руки» вводит дополнительный уровень контроля за финансовыми операциями клиента, позволяя уполномоченному лицу одобрять или отклонять совершаемые операции. При этом критерии операций, требующих дополнительного одобрения, устанавливает сам клиент, — сказал он.

Вместе с этим в России начнут проверять на актуальность сотовые номера граждан, привязанные к порталу «Госуслуг». Речь идет о ситуациях, когда пользователи используют мобильный телефон для регистрации или авторизации в системах госорганов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги.