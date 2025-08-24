Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео

Председатель Федерации лыжных гонок в Воронеже напал на одного из своих воспитанников в кофейне, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». По данным канала, речь идет об Алексее Мананкове.

Очевидцы утверждают, что тренер вышел из себя после нескольких вопросов от юного спортсмена. Сначала он спорил с подростком, а затем начал колотить его. Воспитанник защищался, а затем вовсе пнул стакан с кофе в руке мужчины. Драку разняли другие парни.

Ранее в Ист-Хэмптоне (США) 50-летняя женщина укусила шестилетнего ребенка во время потасовки за бесплатную футболку на концерте Tuesdays on Main Beach. Организаторы стреляли в публику подарками из специальных пушек, и когда футболка досталась мальчику, американка попыталась отобрать ее. Ребенку оказали медицинскую помощь, подозреваемая задержана полицией.

В Санкт-Петербурге до этого на лестничной клетке пятиэтажки на Большом проспекте произошла массовая драка, в которой участвовали соседи. Конфликт случился между четырьмя людьми, но вскоре он перерос в столкновение с десятками участников. Полиция задержала 35 человек, личности 29 из них сразу были установлены: двое россиян, восемь граждан Таджикистана и 19 выходцев из Узбекистана. Среди задержанных оказалась женщина, отметившая в тот день 43-летие.