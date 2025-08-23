Женщина укусила шестилетнего ребенка на концерте из-за бесплатной футболки В Хэмптоне женщина укусила ребенка в драке за бесплатную концертную футболку

Женщина возрастом около 50 лет укусила шестилетнего ребенка в драке за бесплатную футболку на концерте, сообщает издание Page Six. По его информации, инцидент произошел на мероприятии Tuesdays on Main Beach в Ист-Хэмптоне американского штата Виргиния. Организаторы раздавали зрителям бесплатные футболки, которую и поймал ребенок, однако женщина попыталась отобрать ее у несовершеннолетнего.

Полиция Хэмптона расследует заявления о том, что женщина около 50 лет укусила шестилетнего ребенка в драке за бесплатную футболку на концерте, — говорится в публикации.

Утверждается, что организаторы концерта обстреливали публику подарками, используя специальные пушки с футболками. Врачи оказали помощь пострадавшему ребенку. При этом полиция уже задержала подозреваемую. Правоохранители отказались обнародовать какую-либо информацию о произошедшем.

