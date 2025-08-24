Быстрые слойки с кабачком и колбасой! Фаворит летнего сезона за 20 минут

Быстрые слойки с кабачком и колбасой! Фаворит летнего сезона за 20 минут! Хрустящее тесто, сочная колбаса, тягучий сыр и неожиданная свежесть кабачка создают идеальный вкусовой баланс. Готовятся за мгновение, а исчезают еще быстрее!

Ингредиенты

Тесто слоеное бездрожжевое — 2 пласта

Колбаса вареная — 200 г

Сыр твердый — 200 г

Кабачок молодой — 1 шт. (средний)

Зелень свежая — пучок

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 1 ст. л.

Кунжут — для посыпки

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

Слоеное тесто нарезают на квадраты со стороной примерно 10–12 см. Кабачок нарезают слайсами с помощью овощечистки или острой терки, колбасу нарезают тонкими ломтиками, сыр натирают на крупной терке, а зелень мелко рубят. На середину каждого квадрата теста выкладывают слайс кабачка, несколько ломтиков колбасы, посыпают тертым сыром с зеленью и слегка солят. Края теста защипывают, формируя аккуратные конвертики, или накрывают вторым квадратом теста, плотно прижимая края вилкой. Для золотистой корочки взбивают яйцо с молоком и смазывают этой смесью поверхность слоек, посыпают кунжутом. Противень застилают пергаментом, выкладывают слойки и выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до равномерного зарумянивания. Подают горячими, когда сыр внутри полностью расплавится и начнет слегка вытекать наружу.

