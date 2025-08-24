Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 08:00

Быстрые слойки с кабачком и колбасой! Фаворит летнего сезона за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые слойки с кабачком и колбасой! Фаворит летнего сезона за 20 минут! Хрустящее тесто, сочная колбаса, тягучий сыр и неожиданная свежесть кабачка создают идеальный вкусовой баланс. Готовятся за мгновение, а исчезают еще быстрее!

Ингредиенты

  • Тесто слоеное бездрожжевое — 2 пласта
  • Колбаса вареная — 200 г
  • Сыр твердый — 200 г
  • Кабачок молодой — 1 шт. (средний)
  • Зелень свежая — пучок
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 1 ст. л.
  • Кунжут — для посыпки
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Слоеное тесто нарезают на квадраты со стороной примерно 10–12 см. Кабачок нарезают слайсами с помощью овощечистки или острой терки, колбасу нарезают тонкими ломтиками, сыр натирают на крупной терке, а зелень мелко рубят. На середину каждого квадрата теста выкладывают слайс кабачка, несколько ломтиков колбасы, посыпают тертым сыром с зеленью и слегка солят. Края теста защипывают, формируя аккуратные конвертики, или накрывают вторым квадратом теста, плотно прижимая края вилкой.
  2. Для золотистой корочки взбивают яйцо с молоком и смазывают этой смесью поверхность слоек, посыпают кунжутом. Противень застилают пергаментом, выкладывают слойки и выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до равномерного зарумянивания. Подают горячими, когда сыр внутри полностью расплавится и начнет слегка вытекать наружу.

Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.

сыр
кабачки
тесто
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, к чему еще причастен подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
ВСУ попытались атаковать Россию почти сотней беспилотников
Артиллерия ВС России лишила ВСУ «глаз»
Синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон на черноморском побережье
Мошенники придумали, как обмануть мужчин от имени Минобороны
Классический манник на кефире в духовке: воздушный, как облако!
Диверсионный провал ВСУ, бои под Купянском: новости СВО к утру 24 августа
Ответ РФ Западу. Что известно о российском мюзикле «Стив Джобс»
«Беспринципные»: Сальдо раскрыл, чем занимаются наемники в Херсоне
Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА
Брянский губернатор раскрыл последствия атаки беспилотников на регион
Российские силы сбили беспилотники в Ленинградской области
Автобус со школьниками перевернулся на полной скорости
Москвичам пообещали раннюю осень в августе
В Совфеде увидели риск создания комиссий по защите чести педагогов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 августа
Суд Москвы запретил три Telegram-канала
Силы ПВО защитили Ленобласть от украинских дронов
Промышленное предприятие в Сызрани попало под удар
«Сидят с опущенными головами»: террористы «Крокуса» игнорируют потерпевших
Дальше
Самое популярное
Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.