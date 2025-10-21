Терапевт перечислил лучшие напитки для согревания в холодную погоду Терапевт Кондрахин: для согревания в холод отлично подойдут горячие компоты

Горячие морсы, компоты, чай любой разновидности и теплое молоко отлично подойдут для согревания в осенне-зимний сезон, заявил RT терапевт Андрей Кондрахин. При этом лучшим напитком в холодное время он назвал куриный бульон.

Мы получаем из бульона тепло и белок. Это легкий и быстро насыщающий продукт. Мы получим сразу и нагрев, и питание, восстановим энергетический баланс. Это самое лучшее, что можно придумать, — высказался Кондрахин.

Он добавил, что кофе, вопреки некоторым мнениям, не подойдет для эффективного согревания. Дело в том, что этот напиток может привести к обезвоживанию, а организму требуется больше жидкости, чтобы нагреть тело.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что осенью многие люди пытаются согреться при помощи кофе со сливками. Такая привычка может привести к набору веса в холодное время года.