16 октября 2025 в 18:03

Нутрициолог ответила, почему осенью чаще хочется есть

Нутрициолог Петручишина: общее снижение настроения осенью повышает аппетит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Общее снижение настроения осенью приводит к повышению аппетита, рассказала нутрициолог Анастасия Петручишина. В разговоре с «МК в Чите» специалист подчеркнула, что многие пытаются согреться при помощи кофе со сливками. По ее словам, такие привычки могут приводить к набору веса в холодное время года.

С похолоданием из нашей жизни уходят многие виды физической активности — прогулки, пробежки, велосипед. Те, кто ходил на работу пешком, пересаживаются на авто. Общее снижение настроения толкает нас на тропу к холодильнику или в заведения, чтобы там согреться каким-нибудь жирным рафом с куском торта, — пояснила специалист.

Кроме того, по ее словам, укорачивается световой день, из-за чего возникает дефицит витамина D, который отражается на обмене веществ. Нутрициолог посоветовала обратиться к врачу при излишнем аппетите и следить за рационом. Петручишина добавила, что не стоит забывать о занятиях спортом и прогулках.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что суточная норма употребления кофе не должна превышать три чашки. По ее словам, чрезмерное употребление кофеина может усилить тревожность и привести к нарушениям сна.

питание
здоровье
нутрициологи
холода
