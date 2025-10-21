Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 13:03

Чайную ложку в фарш — котлеты выйдут словно облачко: воздушные и сочные

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие хозяйки удивятся, но самая простая чайная ложка соды способна превратить обычные котлеты в нежные, воздушные и сочные. Этот кулинарный секрет часто используют профессиональные повара, хотя все нужное есть у нас под рукой. Главное — знать, когда и как добавить соду, чтобы она сработала правильно.

Когда вы готовите фарш, положите туда чуть меньше чайной ложки соды и хорошо перемешайте. Сода вступает в реакцию с белками мяса, делая его мягче и пышнее. Благодаря этому котлеты не становятся плотными и сухими, даже если немного передержать их на сковороде.

После того как фарш настоится минут 20, можно формировать котлеты. При жарке они будут приятно подниматься, сохраняя сочность внутри. Аромат останется мясным, без малейшего привкуса соды. В результате котлеты получаются такие нежные, что буквально тают во рту — простая хитрость, которую стоит запомнить каждой хозяйке.

Ранее мы готовили курицу по-белорусски, которая вкуснее, чем по-французски! Чумовой рецепт с вареным яйцом и сырной шапочкой.

Читайте также
Награждены Господом: женщинам с этими именами предначертана сказочная жизнь
Общество
Награждены Господом: женщинам с этими именами предначертана сказочная жизнь
Сосиски в тесте больше не делаю, нашла вариант проще! Американская запеканка — пробуйте и сохраняйте рецепт
Общество
Сосиски в тесте больше не делаю, нашла вариант проще! Американская запеканка — пробуйте и сохраняйте рецепт
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
Общество
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
Вкуснее мяса! Готовлю сразу двойную порцию — алу тикки: ароматные индийские котлетки! Очень сочные и нежные
Общество
Вкуснее мяса! Готовлю сразу двойную порцию — алу тикки: ароматные индийские котлетки! Очень сочные и нежные
Готовлю эти котлеты вместо жареной рыбы — минимум хлопот, а вкус просто фантастический
Общество
Готовлю эти котлеты вместо жареной рыбы — минимум хлопот, а вкус просто фантастический
котлеты
сода
фарш
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет БПЛА на многоэтажку, 20 убитых, госизмена: ВСУ атакуют РФ 21 октября
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения
Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ
Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках
Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях
Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом
«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова
«Похоже, поехала крыша»: Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт
Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам
Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России
В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу
Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф
Топ продуктов, которые нужно есть в октябре, и 9 рецептов из них
В России могут пересмотреть минимальную пенсию
Стало известно, как в России изменились цены на комнаты
Принца Эндрю решили лишить титула
Эксперты прогнозируют снижение цен на один из атрибутов Нового года
Стрелявший в Фицо писатель-пенсионер получил суровый приговор
«Моя история»: Прилепин сделал заявление об отправке на СВО
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.