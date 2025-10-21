Чайную ложку в фарш — котлеты выйдут словно облачко: воздушные и сочные

Многие хозяйки удивятся, но самая простая чайная ложка соды способна превратить обычные котлеты в нежные, воздушные и сочные. Этот кулинарный секрет часто используют профессиональные повара, хотя все нужное есть у нас под рукой. Главное — знать, когда и как добавить соду, чтобы она сработала правильно.

Когда вы готовите фарш, положите туда чуть меньше чайной ложки соды и хорошо перемешайте. Сода вступает в реакцию с белками мяса, делая его мягче и пышнее. Благодаря этому котлеты не становятся плотными и сухими, даже если немного передержать их на сковороде.

После того как фарш настоится минут 20, можно формировать котлеты. При жарке они будут приятно подниматься, сохраняя сочность внутри. Аромат останется мясным, без малейшего привкуса соды. В результате котлеты получаются такие нежные, что буквально тают во рту — простая хитрость, которую стоит запомнить каждой хозяйке.

Ранее мы готовили курицу по-белорусски, которая вкуснее, чем по-французски! Чумовой рецепт с вареным яйцом и сырной шапочкой.