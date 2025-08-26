Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 10:56

Сода — не всегда спасение: как избежать ошибок при чистке дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда сода кажется универсальным решением, легко переступить грань. Её абразивные свойства подходят не для всех поверхностей, и это важно учитывать.

Алюминий реагирует с содой, теряя блеск и покрываясь пятнами, особенно на кастрюлях и противнях без защитного слоя. Лаковые покрытия также страдают: сода оставляет матовые участки на мебели, дверях и декоративных элементах.

На стеклокерамике появляются микроскопические царапины, которые со временем становятся заметными. Поверхность теряет гладкость и блеск. Некоторые пластики теряют цвет и форму под воздействием щелочи — это касается контейнеров, крышек и деталей бытовой техники.

Сода не подходит для экранов, мониторов и сенсорных панелей: она разрушает защитное покрытие и снижает чувствительность. На тканях, особенно цветных, щелочь нарушает структуру волокон, вызывая выцветание и жесткость материала.

Кожаные изделия также страдают: сода сушит поверхность и вызывает трещины. Это касается обуви, сумок и мебели. На зеркалах остаются разводы, которые трудно удалить, и поверхность теряет отражающую способность.

Некоторые металлы, такие как медь и бронза, темнеют после контакта с содой из-за изменений окислительных процессов. Антипригарные покрытия на посуде разрушаются, делая её непригодной для использования.

Если использовать соду не по назначению, можно испортить вещь без возможности восстановления. Универсальность — миф: сода работает, но требует точности и знания свойств поверхности.

Внезапный засор в раковине может испортить любые планы, но пустая пластиковая бутылка станет неожиданным и эффективным помощником. Этот простой метод основан на создании мощного гидравлического удара, который помогает быстро прочистить слив.

сода
уборка
советы
средства
Валерия Мартынович
В. Мартынович
