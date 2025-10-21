Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:58

В Кремле уличили Европу в подстрекательстве

Песков: Европа подстрекает Украину продолжать военный конфликт

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Европейские страны не помогают установлению мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СВР о подготовке стран НАТО к возможному вооруженному столкновению с Россией. По его мнению, Европа подталкивает Украину к продолжению боевых действий, вместо того чтобы искать дипломатическое решение, передает ТАСС.

Сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело установления мира, — подчеркнул Песков.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил о подготовке британскими специалистами украинских диверсионно-разведывательных групп для действий в приграничных районах России. По его мнению, обеспечить полную защиту границы сложно, однако важно продолжать инвестировать в инженерное оборудование и современные электронные системы. Кнутов также отметил активность российских диверсионных групп в тылу противника, которые собирают данные для высокоточных ударов.

Вместе с тем глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об активной подготовке европейских стран НАТО к войне с Россией. Он отметил, что Альянс активно обеспечивает свои силы быстрого реагирования всеми необходимыми ресурсами. Кроме того, Нарышкин указал на существование в Европе влиятельной группировки, которая препятствует установлению мира на континенте.

Европа
Украина
Дмитрий Песков
конфликты
