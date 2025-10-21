Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:09

Лавров раскрыл, что стоит за словами Европы о прекращении огня на Украине

Лавров: призыв ЕС к перемирию на Украине противоречит договоренностям на Аляске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Настаивание европейскими странами на прекращении огня на Украине противоречит тем договоренностям, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с эфиопским коллегой Гедионом Тимотеосом. По его словам, таким образом ЕС пытается убедить главу Белого дома не добиваться долгосрочного и устойчивого мира, а просто оставить ситуацию как есть. Трансляция пресс-конференции идет на сайте МИД РФ.

Но такой подход означает полную противоположность того, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились именно на первопричине сконцентрироваться, — отметил Лавров.

Ранее министр в разговоре с американским госсекретарем Марко Рубио подтвердил, что договоренности президентов России и США будут выполнены. Глава внешнеполитического ведомства отметил твердую нацеленность сторон на практическую реализацию достигнутых ранее соглашений.

До этого МИД России сообщил о телефонном разговоре Лаврова с Рубио. В ходе беседы стороны обсудили практические меры по реализации договоренностей, достигнутых президентами РФ и Соединенных Штатов на саммите в Анкоридже.

