Наступление ВС РФ на Харьков 21 октября: лютые бои, освобожден ли Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 21 октября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 21 октября: обстановка на фронте

«Российские подразделения продвинулись до 500 метров в жилой застройке Купянска, закрепившись в районе Центральной площади. Бои ведутся в плотной городской среде с применением штурмовых групп и инженерных подразделений. Противник пытается удерживать высотные здания, но понес значительные потери и утратил ряд опорных точек. Западнее Степовой Новоселовки силы российской армии расширили зону контроля. Продвижение сопровождается зачисткой посадок и инженерным укреплением новых позиций. В районе Песчаного продолжаются тяжелые позиционные бои. Российские войска оказывают системное давление, стремясь закрепиться в этом секторе. Бои ведутся с минимальной дистанции, характерна высокая плотность огня и активное использование дронов», — передает «Донбасский партизан».

«Дневник десантника» пишет, что в Купянске и на окраинах продолжаются ожесточенные бои, обстановка осложняется подвозом новых расчетов БПЛА со стороны ВСУ и постоянными контратаками.

«Со стороны Московки ВСУ предприняли попытку контратаки на бронемашинах, идут бои за данный участок. В самом городе идут бои в районе улицы Александра Цурюпы и авторынка. ВСУ все еще удерживают позиции в центральной части у стадиона Спартак и южнее. В районе Степовой Новоселовки бойцы ВС РФ продвинулись западнее села. Идут бои за окраины Песчаного, где наши войска пытаются закрепиться. Также постоянную поддержку штурмовым группам оказывает авиация. ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации и пункту управления БПЛА 43-й ОМБр ВСУ с применением управляемых авиабомб УМПБ в Куриловке», — добавил автор канала.

«Северный ветер» отметил, что на Харьковском направлении ВС РФ с тяжелыми боями продолжают продвижение практически на всех участках фронта в Харьковской области при поддержке авиации и тяжелой реактивной артиллерии.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«ВСУ подтягивают резервы, в том числе иностранных наемников, и пытаются контратаковать. На левобережье Волчанска „Воины Севера“, сломив сопротивление противника, продвинулись на 200 метров, зачистили пять технических зданий и закрепились. В лесу западнее Синельниково наши штурмовики продолжили наступательные действия и продвинулись на 200 метров вглубь леса. В районе Тихого „Воины Севера“ зачистили две лесополосы и продвинулись на 500 метров. На участке фронта Меловое — Хатнее штурмовые группы „северян“ продвинулись на 500 метров в лесопосадках, отразив две контратаки противника. В ходе продвижения взято в плен три военнослужащих ВСУ. Для проведения контратак в районе Отрадного командование ВСУ задействовало подразделения иностранного легиона. В ходе отражения атак уничтожено более десятка колумбийских наемников. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ сегодня заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, артиллерийское орудие и восемь складов материальных средств. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Грушевка, Богуславка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

