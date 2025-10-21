Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:35

С приходом ноября кладу лавровый лист на батарею — и бед не знаю: вот что происходит — вся семья заметила разницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мало кто догадывается, что привычный лавровый лист может не только придавать аромат супам, но и приносить пользу дому в холодный сезон. Если положить несколько листиков на батарею, они раскроют свой насыщенный запах и создадут в квартире особую атмосферу уюта и свежести. Этот простой способ не требует усилий, но способен приятно удивить результатом.

Когда отопление включено, воздух в помещении становится сухим и тяжёлым. Лавровый лист, нагреваясь, выделяет эфирные масла, которые очищают и освежают воздух, а заодно помогают снять усталость и раздражение. Его аромат лёгкий, ненавязчивый, и напоминает о тепле и покое.

Кроме того, лавр обладает природными антисептическими свойствами. Такой импровизированный ароматизатор помогает справиться с неприятными запахами, а иногда даже отпугивает насекомых. Можно просто положить пару листков на батарею и наслаждаться лёгким травяным ароматом, который создаёт ощущение чистоты и уюта, словно в доме только что сделали хорошую уборку.

Ранее мы рассказывали, зачем бросать в унитаз лавровый лист. Гениальный лайфхак хозяек.

дом
уют
интерьер
запахи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
