С приходом ноября кладу лавровый лист на батарею — и бед не знаю: вот что происходит — вся семья заметила разницу

Мало кто догадывается, что привычный лавровый лист может не только придавать аромат супам, но и приносить пользу дому в холодный сезон. Если положить несколько листиков на батарею, они раскроют свой насыщенный запах и создадут в квартире особую атмосферу уюта и свежести. Этот простой способ не требует усилий, но способен приятно удивить результатом.

Когда отопление включено, воздух в помещении становится сухим и тяжёлым. Лавровый лист, нагреваясь, выделяет эфирные масла, которые очищают и освежают воздух, а заодно помогают снять усталость и раздражение. Его аромат лёгкий, ненавязчивый, и напоминает о тепле и покое.

Кроме того, лавр обладает природными антисептическими свойствами. Такой импровизированный ароматизатор помогает справиться с неприятными запахами, а иногда даже отпугивает насекомых. Можно просто положить пару листков на батарею и наслаждаться лёгким травяным ароматом, который создаёт ощущение чистоты и уюта, словно в доме только что сделали хорошую уборку.

