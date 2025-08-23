Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 17:00

Творожно-сырные палочки! С чаем, супом или просто как вкусный мини-обед

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-сырные палочки! Идеальный перекус для тех, кто ценит уют и простоту! Нежное творожное тесто с аппетитной сырной ноткой и хрустящей золотистой корочкой. Эти палочки исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть, — дети и взрослые от них в восторге. Подавайте с чаем, супом или просто как вкусный мини-обед.

Ингредиенты

  • Творог — 300 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Соль — щепотка
  • Паприка/чеснок сушеный — по желанию

Приготовление

  1. Сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте творог, яйца и сыр до однородности. Просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли, добавьте к творожной массе. Замесите мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Разделите его на 2 части, каждую раскатайте на припыленном мукой столе в пласт толщиной 2 см.
  2. Нарежьте пласт на полоски шириной 2 см. Обжаривайте на хорошо разогретой сухой сковороде с антипригарным покрытием по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного оттенка. В конце накройте крышкой на 1–2 минуты, чтобы палочки окончательно пропарились. Подавайте сразу, пока они хрустящие снаружи и нежные внутри!

Ранее мы готовили чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой.

сыр
творог
закуски
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зенит» разгромил «Динамо» и прервал серию без побед в чемпионате России
СКА на три года подписал нападающего Голдобина
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над одним из районов Петербурга сбили украинский дрон
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.