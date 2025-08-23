Творожно-сырные палочки! С чаем, супом или просто как вкусный мини-обед

Творожно-сырные палочки! С чаем, супом или просто как вкусный мини-обед

Творожно-сырные палочки! Идеальный перекус для тех, кто ценит уют и простоту! Нежное творожное тесто с аппетитной сырной ноткой и хрустящей золотистой корочкой. Эти палочки исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть, — дети и взрослые от них в восторге. Подавайте с чаем, супом или просто как вкусный мини-обед.

Ингредиенты

Творог — 300 г

Сыр твердый — 100 г

Яйцо — 2 шт.

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 10 г

Соль — щепотка

Паприка/чеснок сушеный — по желанию

Приготовление

Сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте творог, яйца и сыр до однородности. Просейте муку с разрыхлителем и щепоткой соли, добавьте к творожной массе. Замесите мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Разделите его на 2 части, каждую раскатайте на припыленном мукой столе в пласт толщиной 2 см. Нарежьте пласт на полоски шириной 2 см. Обжаривайте на хорошо разогретой сухой сковороде с антипригарным покрытием по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного оттенка. В конце накройте крышкой на 1–2 минуты, чтобы палочки окончательно пропарились. Подавайте сразу, пока они хрустящие снаружи и нежные внутри!

Ранее мы готовили чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой.