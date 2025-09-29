Перцы фарширую теперь так: вкусный рецепт с курицей и шампиньонами

Перцы фарширую теперь так: вкусный рецепт с курицей и шампиньонами! Запеченные фаршированные перцы — это прекрасная альтернатива классическому блюду. Нежное мясо, грибы и рис в сочетании с запеченным сладким перцем создают удивительно гармоничный вкус. А ароматная расплавленная сырная корочка делает это блюдо по-настоящему праздничным.

Ингредиенты

Перец сладкий — 4 шт.

Рис длиннозерный — 80 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Шампиньоны — 400 г

Куриная грудка — 400 г

Помидор — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Куркума — по вкусу

Зелень свежая — по вкусу

Сыр твердый — для посыпки

Приготовление

Перцы вымойте, выложите на противень, застеленный пергаментом, слегка сбрызните маслом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут. Отварите рис до готовности. Куриную грудку, лук, морковь, шампиньоны и помидор мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости, посолите, поперчите, добавьте куркуму и зелень. Смешайте готовый рис с овощно-грибной начинкой. У запеченных перцев аккуратно разрежьте стенку вдоль, удалите семена и наполните перцы начинкой. Посыпьте каждый перец тертым сыром и верните в духовку еще на 15 минут до румяной сырной корочки. Приятного аппетита!

