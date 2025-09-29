Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 18:00

Перцы фарширую теперь так: вкусный рецепт с курицей и шампиньонами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перцы фарширую теперь так: вкусный рецепт с курицей и шампиньонами! Запеченные фаршированные перцы — это прекрасная альтернатива классическому блюду. Нежное мясо, грибы и рис в сочетании с запеченным сладким перцем создают удивительно гармоничный вкус. А ароматная расплавленная сырная корочка делает это блюдо по-настоящему праздничным.

Ингредиенты

  • Перец сладкий — 4 шт.
  • Рис длиннозерный — 80 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Шампиньоны — 400 г
  • Куриная грудка — 400 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Куркума — по вкусу
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Сыр твердый — для посыпки

Приготовление

  1. Перцы вымойте, выложите на противень, застеленный пергаментом, слегка сбрызните маслом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут. Отварите рис до готовности. Куриную грудку, лук, морковь, шампиньоны и помидор мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости, посолите, поперчите, добавьте куркуму и зелень.
  2. Смешайте готовый рис с овощно-грибной начинкой. У запеченных перцев аккуратно разрежьте стенку вдоль, удалите семена и наполните перцы начинкой. Посыпьте каждый перец тертым сыром и верните в духовку еще на 15 минут до румяной сырной корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом маринованного перца за 15 минут! Невероятная закатка на зиму.

перец
курица
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
