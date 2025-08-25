Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 06:30

Маринованный перец за 15 минут! Невероятная закатка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованный перец за 15 минут! Невероятная закатка на зиму! Хрустящий, ароматный и невероятно вкусный маринованный перец, который готовится моментально! Идеальная закуска на зиму — прекрасно подходит для бутербродов, украшения блюд или как самостоятельная закуска. Сохраните этот проверенный рецепт!

Ингредиенты

  • Перец болгарский красный — 5 кг
  • Вода — 1 л
  • Масло растительное — 300 мл
  • Уксусная эссенция 70% — 2 ст. л.
  • Сахар — 300 г
  • Соль — 100 г
  • Чеснок — 1 головка
  • Петрушка свежая — 1 пучок

Приготовление:

  1. Перец вымойте, удалите семена и разрежьте вдоль на половинки. В кастрюле приготовьте маринад: смешайте воду, растительное масло, сахар и соль. Доведите до кипения, помешивая до полного растворения сыпучих ингредиентов. Аккуратно влейте уксусную эссенцию. Половинки перца опускайте порциями в кипящий маринад и бланшируйте ровно 2 минуты.
  2. Добавьте в маринад измельченный чеснок и петрушку, доведите до кипения (примерно 1 минута). Сразу разложите перец по стерилизованным банкам, залейте кипящим маринадом с зеленью и чесноком. Закатайте стерилизованными крышками, переверните банки и укутайте до полного остывания.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Простая закатка на зиму.

перец
закатки
простой
соленья
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
