Маринованный перец за 15 минут! Невероятная закатка на зиму! Хрустящий, ароматный и невероятно вкусный маринованный перец, который готовится моментально! Идеальная закуска на зиму — прекрасно подходит для бутербродов, украшения блюд или как самостоятельная закуска. Сохраните этот проверенный рецепт!

Ингредиенты

Перец болгарский красный — 5 кг

Вода — 1 л

Масло растительное — 300 мл

Уксусная эссенция 70% — 2 ст. л.

Сахар — 300 г

Соль — 100 г

Чеснок — 1 головка

Петрушка свежая — 1 пучок

Приготовление:

Перец вымойте, удалите семена и разрежьте вдоль на половинки. В кастрюле приготовьте маринад: смешайте воду, растительное масло, сахар и соль. Доведите до кипения, помешивая до полного растворения сыпучих ингредиентов. Аккуратно влейте уксусную эссенцию. Половинки перца опускайте порциями в кипящий маринад и бланшируйте ровно 2 минуты. Добавьте в маринад измельченный чеснок и петрушку, доведите до кипения (примерно 1 минута). Сразу разложите перец по стерилизованным банкам, залейте кипящим маринадом с зеленью и чесноком. Закатайте стерилизованными крышками, переверните банки и укутайте до полного остывания.

