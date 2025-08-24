Куриный кекс с кабачком! Идеальное решение для полезного ужина

Куриный кекс с кабачком! Идеальное решение для полезного ужина

Куриный кекс с кабачком! Идеальное решение для полезного ужина. Нежное сочное тесто с овощами покоряет с первого кусочка. Отличный способ накормить семью чем-то действительно питательным и оригинальным!

Ингредиенты

Филе куриное — 300 г

Кабачок — 1 шт. (средний)

Яйцо — 2 шт.

Специи для курицы — 1 ч.л.

Паприка копченая — 1 ч.л.

Соль — по вкусу

Базилик сушеный — 0,5 ч.л.

Чеснок сушеный — по вкусу

Майонез — 1 ст.л.

Сметана — 1 ст.л.

Сыр твердый — 100 г

Зелень свежая — небольшой пучок

Мука пшеничная — 2 ст.л.

Приготовление

Куриное филе и кабачок нарезают небольшими кубиками,сыр натирают на крупной терке, а свежую зелень мелко рубят. В глубокой миске смешивают яйца, майонез и сметану, взбивают венчиком до однородности, затем добавляют все специи: соль, паприку, базилик и чеснок. К яичной смеси добавляют нарезанное куриное филе, кубики кабачка, тертый сыр и зелень, аккуратно перемешивают, постепенно вводят муку и вымешивают густое однородное тесто. Полученную массу перекладывают в форму для запекания, выстланную пергаментом или смазанную маслом, и разравнивают ложкой. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дают кексу немного остыть в форме перед нарезкой, чтобы он лучше держал форму. Подают теплым или холодным как самостоятельное блюдо или с легким овощным салатом.

Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.