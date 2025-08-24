Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 11:30

Куриный кекс с кабачком! Идеальное решение для полезного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриный кекс с кабачком! Идеальное решение для полезного ужина. Нежное сочное тесто с овощами покоряет с первого кусочка. Отличный способ накормить семью чем-то действительно питательным и оригинальным!

Ингредиенты

  • Филе куриное — 300 г
  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Яйцо — 2 шт.
  • Специи для курицы — 1 ч.л.
  • Паприка копченая — 1 ч.л.
  • Соль — по вкусу
  • Базилик сушеный — 0,5 ч.л.
  • Чеснок сушеный — по вкусу
  • Майонез — 1 ст.л.
  • Сметана — 1 ст.л.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Зелень свежая — небольшой пучок
  • Мука пшеничная — 2 ст.л.

Приготовление

  1. Куриное филе и кабачок нарезают небольшими кубиками,сыр натирают на крупной терке, а свежую зелень мелко рубят. В глубокой миске смешивают яйца, майонез и сметану, взбивают венчиком до однородности, затем добавляют все специи: соль, паприку, базилик и чеснок.
  2. К яичной смеси добавляют нарезанное куриное филе, кубики кабачка, тертый сыр и зелень, аккуратно перемешивают, постепенно вводят муку и вымешивают густое однородное тесто. Полученную массу перекладывают в форму для запекания, выстланную пергаментом или смазанную маслом, и разравнивают ложкой.
  3. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дают кексу немного остыть в форме перед нарезкой, чтобы он лучше держал форму. Подают теплым или холодным как самостоятельное блюдо или с легким овощным салатом.

Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.

кексы
курица
кабачки
простой рецепт
овощи
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
