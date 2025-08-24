Куриный кекс с кабачком! Идеальное решение для полезного ужина. Нежное сочное тесто с овощами покоряет с первого кусочка. Отличный способ накормить семью чем-то действительно питательным и оригинальным!
Ингредиенты
- Филе куриное — 300 г
- Кабачок — 1 шт. (средний)
- Яйцо — 2 шт.
- Специи для курицы — 1 ч.л.
- Паприка копченая — 1 ч.л.
- Соль — по вкусу
- Базилик сушеный — 0,5 ч.л.
- Чеснок сушеный — по вкусу
- Майонез — 1 ст.л.
- Сметана — 1 ст.л.
- Сыр твердый — 100 г
- Зелень свежая — небольшой пучок
- Мука пшеничная — 2 ст.л.
Приготовление
- Куриное филе и кабачок нарезают небольшими кубиками,сыр натирают на крупной терке, а свежую зелень мелко рубят. В глубокой миске смешивают яйца, майонез и сметану, взбивают венчиком до однородности, затем добавляют все специи: соль, паприку, базилик и чеснок.
- К яичной смеси добавляют нарезанное куриное филе, кубики кабачка, тертый сыр и зелень, аккуратно перемешивают, постепенно вводят муку и вымешивают густое однородное тесто. Полученную массу перекладывают в форму для запекания, выстланную пергаментом или смазанную маслом, и разравнивают ложкой.
- Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дают кексу немного остыть в форме перед нарезкой, чтобы он лучше держал форму. Подают теплым или холодным как самостоятельное блюдо или с легким овощным салатом.
Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.