Кабачковая икра на раз-два-три! Ничего не обжариваю и масла минимум!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали от долгого стояния у плиты с постоянным помешиванием и обжариванием? Этот рецепт кабачковой икры станет настоящим спасением! Готовим в духовке — ничего не нужно жарить, а значит, икра получается не только вкусной, но и полезной, с минимальным количеством масла. Идеальный вариант для тех, кто ценит своё время и любит заготовки без лишних хлопот!

Возьмите 1,5 кг кабачков, 450 г помидоров, 500 г моркови, 450 г лука и 1 сладкий перец (если любите). Овощи вымойте, очистите и нарежьте крупными кусками. Из помидоров удалите плодоножки, а перец очистите от семян. Пропустите все овощи через мясорубку или измельчите в блендере до однородности. Добавьте 6 столовых ложек растительного масла, 2 столовые ложки сахара, 2–3 чайные ложки соли и 1/3 чайной ложки чёрного молотого перца. Тщательно перемешайте.

Переложите овощную массу в глубокий противень или форму для запекания. Разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте форму в духовку и готовьте 1,5–2 часа, периодически помешивая, пока икра не загустеет и не приобретёт красивый золотистый оттенок. За 5 минут до готовности влейте 3 столовые ложки 9% уксуса и перемешайте. Горячую икру разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания. Получается нежная, ароматная икра, которую можно хранить всю зиму!

кабачки
икра
рецепты
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
