В Улан-Удэ местный житель пойдет под суд за сбыт наркотиков

Жителя Улан-Удэ уличили в сбыте 48 граммов наркотиков, сообщает «МК в Бурятии». Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение.

20-летнего жителя Улан-Удэ обвинили в попытке незаконно продать крупную партию запрещенных веществ. По данным следствия, молодой человек вступил в преступную группу, которая торговала синтетическими наркотиками через интернет-магазин.

Он выполнял роль так называемого закладчика. В феврале 2025 года обвиняемый вместе с сообщниками изъял из тайников наркотики, но был задержан.

Ранее в Санкт-Петербурге 28-летний водитель иномарки выбросил около килограмма наркотиков в попытке скрыться от правоохранителей. Злоумышленником оказался безработный житель поселка Шушары.