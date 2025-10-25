Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 09:01

Синоптик раскрыл, ждать ли первых заморозков в конце октября в Петербурге

Синоптик Ильин: в Санкт-Петербурге в конце октября ожидается около +9 градусов

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

На неделе с 27 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге ожидается до +9 градусов в дневные часы, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, к выходным в Северной столице может похолодать: столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов.

В Петербурге в дневные часы с понедельника по пятницу от +7 до +9 градусов. В выходные похолодает и будет не более +5, — сказал Ильин.

В ночные часы, по его словам, 27 и 28 октября минимальная температура ожидается около +6 градусов, в среду похолодает до +2 градусов. С четверга по воскресенье ночью столбики термометров могут подниматься до +7 градусов, уточнил синоптик.

Ильин добавил, что в Петербурге в течение всей недели будет облачно, осадки не прогнозируются вплоть до четверга, 30 октября, когда ближе к вечеру ожидается дождь. В ночь на пятницу он усилится и продолжится до середины дня 31 октября, уточнил синоптик. В воскресенье утром в городе ожидается туман.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова дала прогноз погоды на конец октября в Москве. По ее словам, мороз и снег в последнюю декаду месяца в столице не ожидается. Однако в городе возможны практически ежедневные осадки в виде дождя. Наиболее интенсивными они будут в конце текущей недели, отметила Позднякова.

погода
прогнозы
дожди
туман
Санкт-Петербург
Максим Ширяев
М. Ширяев
