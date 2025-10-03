Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:27

Прокуратура Москвы инициировала дело против журналиста-иноагента

Прокуратура возбудила дело против журналистки Лариной о пропаганде терроризма

Ксения Ларина Ксения Ларина Фото: Струнин Анатолий/ ITAR-TASS

Московская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении журналистки Оксаны Баршевой (известна под псевдонимом Ксения Ларина, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в пресс-службе ведомства. Основанием стали высказывания в интервью, которые были расценены как публичные призывы к террористической деятельности.

В ходе мониторинга сети Интернет на канале одного из мессенджеров был выявлен видеоролик с интервью Оксаны Баршевой, в ходе которого она сделала публичное заявление, содержащее призывы к осуществлению террористических актов на территории г. Москвы, — пояснили в прокуратуре.

Все материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для принятия окончательного решения. Основанием для возбуждения дела должна стать часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанная норма предусматривает ответственность за публичные призывы к терроризму, совершенные с использованием интернета.

Ранее пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве сообщала, что против Оксаны Баршевой возбуждено уголовное дело. Журналистку обвинили в нарушении обязанностей иностранного агента. По данным следствия, она находится за пределами России и может быть объявлена в розыск.

Россия
иноагенты
журналисты
уголовные дела
терроризм
прокуратура
