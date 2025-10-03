Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:33

Известный художник предложил замену «Садовой лопатке» в центре Москвы

Художник Мирошник предложил установить статую крестьянину у «ГЭС-2» в Москве

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Скульптурную композицию с крестьянином, лошадью и повозкой следует установить вместо арт-объекта «Садовая лопатка» на Болотной набережной в Москве, заявил NEWS.ru художник Константин Мирошник. По его словам, такая инсталляция стала бы отсылкой к историческому прошлому этой местности. Он отметил, что идея с крестьянином не только визуально обогатит пространство, но и будет нести просветительскую функцию.

Я бы вместо скульптуры «Садовая лопатка» установил на Болотной набережной лошадь, крестьянина и повозку. Крестьянин едет на повозке, везет сено. Я читал книгу Веры Третьяковой-Зилоти — старшей дочери основателя Третьяковской галереи. И она говорила, что на набережной у реки были покосы. Отсюда, кстати, и улица пошла — Остоженка. Поэтому было бы неплохо поставить там памятник крестьянину, который едет на телеге или стоит. Дети фотографировались бы на этой телеге и было бы прекрасное напоминание. И телега, и лошадь простоят там вечно, а «Лопатка» — нет, — высказался Мирошник.

Ранее стало известно, что в Москве на Болотной набережной рабочие устанавливают скульптуру «Садовая лопатка». Она появится на месте скандально известной «Большой глины». Новый памятник устанавливают на территории около Дома культуры «ГЭС-2».

