«Простоит недолго»: художник о заменившей «Большую глину №4» скульптуре

Новая скульптура «Садовая лопатка», установленная в центре Москвы на месте демонтированной «Большой глины № 4», является вторичным подражанием западному искусству, заявил NEWS.ru художник Константин Мирошник. По его словам, эта работа не соответствует уровню и глубине русской культурной традиции, которую знает и ценит весь мир.

Тем, кто поставил вот эту «Лопатку» в центре Москвы, неплохо бы знать, что Россия — это страна, в которой есть многовековая история культуры и академического рисунка. Весь мир учится у нас, в каждой стране знают о русских художниках и скульпторах. А эта «Лопатка» — абсолютно вторичное, даже третичное подражание Западу, который находится в полном упадке. Собственно, один из авторов и является американским художником. У нашей страны были такие скульпторы, как Евгений Вучетич, Александр Матвеев, Александр Опекушин — создатель памятника поэту Александру Пушкину в Москве. Поэтому мы знаем, насколько глубоким и чувственным может быть искусство, — высказался Мирошник.

По его мнению, в 1990-е годы подобная скульптура, возможно, и привлекла бы внимание, но в современном контексте она не заслуживает центральной локации. Мирошник отметил, что место у Москвы-реки, где теперь находится «Лопатка», исторически связано с именами выдающихся русских живописцев. По словам художника, объект простоит там недолго.

В 1990-е, когда наше искусство рухнуло и каждый мог называть себя художником, эта «Лопатка», наверное, произвела бы какой-то фурор. Сейчас же я мог бы представить ее в каком-то парке или сквере, но не в центре Москвы. В той локации у Москвы-реки Виктор Васнецов рисовал этюды, там гулял Василий Поленов. Поэтому я думаю, что «Лопатка» простоит там недолго. По крайней мере я надеюсь на это, — подытожил Мирошник.

Ранее сообщалось, что в Москве на Болотной набережной рабочие устанавливают скульптуру «Садовая лопатка». Новый памятник располагается около ГЭС-2. «Большую глину № 4» оттуда убрали в конце июля.