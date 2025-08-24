Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Шоколадные блинчики с яблочной начинкой! Ароматный завтрак за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадные блинчики с яблочной начинкой! Ароматный завтрак за 20 минут! Аромат корицы и какао сводит с ума с порога, а нежная карамелизированная начинка заставляет забыть о всяких диетах. Идеальное начало дня, которое готовится за полчаса!

Ингредиенты

  • Молоко — 500 мл
  • Кефир — 250 мл
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст.л.
  • Какао -порошок — 3 ст.л.
  • Мука пшеничная — 2 ст.
  • Сода — 0,5 ч.л.
  • Масло растительное — 2 ст.л.
  • Масло сливочное — для смазывания
  • Сахарная пудра — для подачи
  • Яблоко — 5 шт.
  • Корица молотая — 1 ч.л.
  • Сахар — для начинки

Приготовление

  1. В глубокой миске смешивают молоко, кефир, сахар, соду и какао-порошок, затем постепенно вводят просеянную муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы избежать комочков. В полученную однородную массу добавляют яйца и растительное масло, после чего тщательно взбивают все миксером или блендером до появления легких пузырьков на поверхности теста. На хорошо разогретой сковороде пекут тонкие блины, каждый готовый блин сразу же смазывают растопленным сливочным маслом для аромата и эластичности.
  2. Для начинки яблоки очищают от кожуры и семян, нарезают мелкими кубиками, затем обжаривают на сливочном масле, посыпав корицей и сахаром, до мягкости и легкого карамельного оттенка. Остывшую яблочную начинку с блинами. Готовые блинчики обильно посыпают сахарной пудрой через мелкое ситечко и подают немедленно, пока они сохраняют тепло.

Ранее мы готовили сырно-яичные блинчики с помидорами! Идеальный завтрак за 15 минут.

