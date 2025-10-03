Праздник на тарелке: готовим лазанью с сочной грибной начинкой — вкусно и без хлопот

Праздник на тарелке: готовим лазанью с сочной грибной начинкой — вкусно и без хлопот

Грибная лазанья представляет собой изысканное блюдо итальянской кухни с насыщенным вкусом и ароматом. Это сочетание отличается нежными слоями теста, сочной мясной начинкой и кремовым грибным соусом. Добавление лесных грибов придает блюду особый глубинный вкус и делает его более ароматным.

Для приготовления потребуется: листы лазаньи, 500 г фарша, 350 г грибов, 250 г тертого сыра, 1 луковица; для соуса: 1 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, 2–3 ст. л. растительного масла, 500 мл молока, соль, перец, специи. Грибы и лук мелко нарезают, обжаривают с фаршем. Для соуса пассеруют муку на масле, постепенно вливают молоко, добавляют грибы и специи. В форму выкладывают слоями: соус, листы лазаньи, начинку, сыр. Повторяют слои, завершая сыром. Запекают при 180 градусах 40 минут. Секрет успеха заключается в предварительном обжаривании грибов — это усиливает их аромат и убирает лишнюю влагу.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.