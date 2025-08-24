Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 18:00

Политолог объяснил, будет ли Трамп вмешиваться в конфликт Венгрии и Украины

Политолог Дубравский: Трамп стремится выйти из любых европейских конфликтов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не будет вмешиваться в назревающий конфликт украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, американская администрация придерживается политики изоляционизма, в основе которой лежит идея невовлечения в конфликты вне американского континента.

Я бы сказал так: Трамп может, конечно, повлиять. Просто вопрос в том, какой смысл ему влиять, если это сугубо конфликт между Венгрией и Украиной? Трамп максимум выразил свое неудовольствие. Зачем ему еще что-то делать, если основная идеология нынешней республиканской администрации — это изоляционизм? То есть выход из любых конфликтов, особенно которые находятся в Европе. По сути, это пересмотр доктрины Монро, которая когда-то действовала следующим образом: европейцы не вмешиваются в дела американцев в Южной и Северной Америке, и наоборот, ― объяснил Дубравский.

Ранее Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного Орбаном на вступление в Евросоюз. Он связал судьбу магистрали с дружбой между Украиной и Венгрией.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
нефтепроводы
Софья Якимова
С. Якимова
