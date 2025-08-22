Чумовой кекс из банки ананасов! Готовится на 1 дыхании и понравится всем

Чумовой кекс из банки ананасов! Готовится на 1 дыхании и понравится всем

Чумовой кекс из банки ананасов! Этот невероятно простой пирог покоряет с первого кусочка. Он получается очень влажным, ароматным и нежным благодаря пропитке ананасовым сиропом. Идеальный десерт к чаю, который готовится практически на одном дыхании.

Ингредиенты

Ананас консервированный— 1 банка

Сахар— по вкусу

Яйцо— 3 шт.

Мука— 2,5 стакана (200 мл)

Масло сливочное — 70 г

Разрыхлитель— 10 г

Приготовление

Слейте сироп из банки с ананасами в мерный стакан, половину сиропа пока отставьте в сторону. В глубокую миску сложите все ингредиенты для теста: ананасы, сахар, яйца, масло и оставшийся сироп. С помощью погружного блендера тщательно взбейте массу до однородного и гладкого состояния. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте лопаткой до исчезновения сухих комочков. Перелейте готовое тесто в подготовленную форму и выпекайте в разогретой до 170°C духовке в течение 40-45 минут до сухой лучинки. Горячий, только что испеченный пирог немного надрежьте или проколите и обильно полейте сверху оставшимся ананасовым сиропом, дайте ему полностью впитаться. Можно сверху украсить кусочками ананасов.

Ранее мы готовили шоколадный манник — круче, чем в кофейне! Мешаем за 7 минут — и в духовку.