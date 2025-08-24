Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Не только в холодильнике: вот где нельзя держать чеснок зимой — сгниет

Чеснок нельзя хранить не только в холодильнике, но и в местах с высокой влажностью и плохой вентиляцией — иначе он сгниет или прорастет. Рассказываем, где нельзя держать чеснок зимой.

Избегайте холодильника (кроме озимых сортов в бумажном пакете), так как конденсат провоцирует плесень. Полиэтиленовые пакеты и герметичные контейнеры — табу: без доступа воздуха чеснок преет и портится. Не оставляйте урожай в сырых подвалах с температурой ниже 0 °C или рядом с отопительными приборами — головки пересыхают и теряют вкус.

Запрещено хранить чеснок рядом с картофелем, фруктами или овощами, выделяющими этилен (яблоки, груши), — это ускоряет гниение. Также не подходят открытые солнечные места (подоконники, балконы без утепления) — ультрафиолет разрушает защитные чешуйки.

Оптимальные условия: сухое, темное место с температурой +2–5 °C для озимых и +16–20 °C для яровых сортов, влажность 50–70%. Регулярно проверяйте запасы и удаляйте подпорченные головки, чтобы сохранить урожай до весны!

Ранее стало известно, как правильно хранить помидоры, чтобы они не теряли вкус и аромат.

