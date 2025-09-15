Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 21:28

Осенняя обработка грядок чесноком: простой способ защитить почву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сентябрь — лучшее время для подготовки земли к следующему сезону. Урожай уже собран, и можно уделить внимание почве, особенно там, где росли томаты. Такая грядка нуждается в обновлении и защите от болезнетворных микроорганизмов.

Даже если растения выглядели здоровыми и не было признаков фитофтороза или бактериоза, профилактику пропускать нельзя. Болезни имеют накопительный эффект, и в следующем году проблема может проявиться с новой силой.

Народное средство для дезинфекции почвы

Среди огородников популярны простые и доступные методы обработки. Один из самых эффективных — настой чеснока.

Как приготовить:

  • Разомните несколько головок чеснока.
  • Залейте 10 литрами воды.
  • Дайте настояться в течение суток.

Как использовать

Полученным раствором нужно обильно полить грядки. Такой концентрат не только отпугнет вредителей, но и защитит землю от грибковых инфекций на весь следующий сезон.

Минимум затрат — максимум пользы: почва будет готова к посадкам и даст крепкий, здоровый урожай.

Для богатого урожая садоводы привыкли активно использовать удобрения. Но даже обильные подкормки не всегда дают ожидаемый результат. Секрет кроется в уходе за деревьями сразу после плодоношения.

