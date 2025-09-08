Мульча вместо удобрений: простой способ повысить урожайность деревьев

Для богатого урожая садоводы привыкли активно использовать удобрения. Но даже обильные подкормки не всегда дают ожидаемый результат. Секрет кроется в уходе за деревьями сразу после плодоношения.
В этот период яблони, груши, сливы и другие плодовые культуры испытывают дефицит влаги и питательных веществ, а также страдают от перепадов температур. Справиться с этим помогает мульчирование.
Почему стоит выбрать траву для мульчи
Лучший материал для мульчирования — подсохшая скошенная трава. Она удерживает влагу, сохраняет оптимальный микроклимат для корней и насыщает почву азотом и другими элементами.
Важно: сорняки использовать нельзя, иначе они прорастут и создадут новые проблемы. Перед укладкой траву нужно подсушить на солнце 2–3 дня.
Пошаговый прием мульчирования
- Рыхлите почву вокруг дерева.
- Укладывайте траву слоем 5–7 см, отступив от ствола 25–30 см, чтобы кора не подпревала.
- Делайте укладку в два слоя: сначала стебли, затем листья.
Такой способ избавляет от необходимости вносить удобрения к началу следующего сезона и значительно повышает урожайность деревьев.
Ранее сообщалось, что избавляться от сорняков можно не только химией или народными средствами, но и сидератами. Эти растения быстро заполняют пространство и лишают сорняки шанса на рост.