Мульча вместо удобрений: простой способ повысить урожайность деревьев

Для богатого урожая садоводы привыкли активно использовать удобрения. Но даже обильные подкормки не всегда дают ожидаемый результат. Секрет кроется в уходе за деревьями сразу после плодоношения.

В этот период яблони, груши, сливы и другие плодовые культуры испытывают дефицит влаги и питательных веществ, а также страдают от перепадов температур. Справиться с этим помогает мульчирование.

Почему стоит выбрать траву для мульчи

Лучший материал для мульчирования — подсохшая скошенная трава. Она удерживает влагу, сохраняет оптимальный микроклимат для корней и насыщает почву азотом и другими элементами.

Важно: сорняки использовать нельзя, иначе они прорастут и создадут новые проблемы. Перед укладкой траву нужно подсушить на солнце 2–3 дня.

Пошаговый прием мульчирования

Рыхлите почву вокруг дерева. Укладывайте траву слоем 5–7 см, отступив от ствола 25–30 см, чтобы кора не подпревала. Делайте укладку в два слоя: сначала стебли, затем листья.

Такой способ избавляет от необходимости вносить удобрения к началу следующего сезона и значительно повышает урожайность деревьев.

Ранее сообщалось, что избавляться от сорняков можно не только химией или народными средствами, но и сидератами. Эти растения быстро заполняют пространство и лишают сорняки шанса на рост.