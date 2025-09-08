Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:02

Мульча вместо удобрений: простой способ повысить урожайность деревьев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для богатого урожая садоводы привыкли активно использовать удобрения. Но даже обильные подкормки не всегда дают ожидаемый результат. Секрет кроется в уходе за деревьями сразу после плодоношения.

В этот период яблони, груши, сливы и другие плодовые культуры испытывают дефицит влаги и питательных веществ, а также страдают от перепадов температур. Справиться с этим помогает мульчирование.

Почему стоит выбрать траву для мульчи

Лучший материал для мульчирования — подсохшая скошенная трава. Она удерживает влагу, сохраняет оптимальный микроклимат для корней и насыщает почву азотом и другими элементами.
Важно: сорняки использовать нельзя, иначе они прорастут и создадут новые проблемы. Перед укладкой траву нужно подсушить на солнце 2–3 дня.

Пошаговый прием мульчирования

  1. Рыхлите почву вокруг дерева.
  2. Укладывайте траву слоем 5–7 см, отступив от ствола 25–30 см, чтобы кора не подпревала.
  3. Делайте укладку в два слоя: сначала стебли, затем листья.

Такой способ избавляет от необходимости вносить удобрения к началу следующего сезона и значительно повышает урожайность деревьев.

Ранее сообщалось, что избавляться от сорняков можно не только химией или народными средствами, но и сидератами. Эти растения быстро заполняют пространство и лишают сорняки шанса на рост.

сады
огороды
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вор ночью»: экс-глава МИД Украины назвал причину бегства с Украины
«Пасть как у змеи»: в Сети раскритиковали внешность жены Безоса на ужине
Стало известно, какой фактор повышает риск ранней смерти
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.