Готовим горлодер: рецепт, от которого слезы наворачиваются

Острый «Горлодер» из помидоров с чесноком на зиму

Приготовьте эту традиционную острую закуску, собрав необходимые компоненты: помидоры (1 кг), ароматный чеснок (100 г), корень хрена (100 г), жгучий стручковый перец (1 шт.), каменную соль (1 ст. л.) и песок сахарный (1 ст. л.). Сорт томатов не имеет принципиального значения, а уровень пикантности легко контролировать, варьируя объем перца или исключая его.

Тщательно отмойте от загрязнений и очистите хрен и чеснок. Все овощи, включая томаты и стручок перца, ополосните водой. Крупные помидоры нарежьте, избавившись от основания. Заранее простерилизуйте стеклянные банки и крышки любым доступным методом. Все ингредиенты измельчите в однородную массу кухонным комбайном или мясорубкой. В томатную смесь всыпьте соль с сахаром, хорошо перемешайте и оставьте на четверть часа для полного растворения гранул.

Готовый соус разлейте по сухим банкам, укупорьте и отправьте на холод для дальнейшего хранения.

