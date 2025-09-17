Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 11:34

В Приморье над второклассницей поиздевались с помощью туалетного ершика

В Приморье второкласснице в рот засунули туалетный ершик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае ученицы девятого класса засунули второкласснице в рот туалетный ершик, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Мать пострадавшей обратилась в полицию и потребовала отчислить подростков. Инцидент произошел в городе Спасске-Дальнем.

Как отметил канал, девочку затащили в туалет во время перемены. Старшеклассницы сначала пытались задушить ее, затем решили воспользоваться ершиком. Девочке помогли подруги: они позвали взрослых, после чего издевательства прекратились. Об инциденте родители пострадавшей узнали только после уроков.

Ранее семиклассник был жестоко избит сверстниками в одной из петербургских школ в Авиагородке. Инцидент произошел 11 сентября в учебном заведении на Взлетной улице. Мальчик со множественными травмами средней степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.

До этого в Якутске 34-летнего мужчину задержали за избиение 11-летнего мальчика. Мужчина решил «заступиться» за свою дочь после ссоры на детской площадке. Во время конфликта он схватил ребенка за футболку и ударил. Его задержали спустя несколько дней.

Россия
Приморский край
школьницы
школы
издевательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.