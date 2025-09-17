В Приморье над второклассницей поиздевались с помощью туалетного ершика В Приморье второкласснице в рот засунули туалетный ершик

В Приморском крае ученицы девятого класса засунули второкласснице в рот туалетный ершик, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Мать пострадавшей обратилась в полицию и потребовала отчислить подростков. Инцидент произошел в городе Спасске-Дальнем.

Как отметил канал, девочку затащили в туалет во время перемены. Старшеклассницы сначала пытались задушить ее, затем решили воспользоваться ершиком. Девочке помогли подруги: они позвали взрослых, после чего издевательства прекратились. Об инциденте родители пострадавшей узнали только после уроков.

Ранее семиклассник был жестоко избит сверстниками в одной из петербургских школ в Авиагородке. Инцидент произошел 11 сентября в учебном заведении на Взлетной улице. Мальчик со множественными травмами средней степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.

До этого в Якутске 34-летнего мужчину задержали за избиение 11-летнего мальчика. Мужчина решил «заступиться» за свою дочь после ссоры на детской площадке. Во время конфликта он схватил ребенка за футболку и ударил. Его задержали спустя несколько дней.