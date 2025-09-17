Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:40

Экс-главком НАТО призвал закрыть небо над Украиной

Экс-главком НАТО Ставридис предложил создать бесполетную зону над Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис призвал страны Альянса создать бесполетную зону над Украиной, передает Bloomberg. По его мнению, причина такого шага — «неуступчивость» России.

Создание бесполетной зоны — это агрессивный шаг, который несет риск дальнейшей эскалации. [Но] настало время закрыть небо над Украиной, — заявил Ставридис.

Экс-главком предложил расширить действующую операцию НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry) на территорию Украины. По его словам, этот вариант обсуждается уже несколько месяцев в Вашингтоне и Брюсселе. В то же время он признал, что государства Альянса избегают этого шага из-за угрозы прямого столкновения с Россией.

Ранее обозреватель The American Conservative Тед Снайдер заявил, что украинский конфликт движется к финалу с неизбежной победой России. Он отметил, что Киеву придется смириться с территориальными потерями и обойтись без вступления в НАТО. По его мнению, гарантией безопасности должен стать юридически обязывающий нейтралитет, устраняющий коренные причины конфликта.

