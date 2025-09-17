Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 11:46

Российский борец покинул Хорватию после отзыва визы

Российский борец Сефершаев покинул Хорватию из-за отзыва визы

Эмин Сефершаев Эмин Сефершаев Фото: IMAGO/United World Wrestling / K/Global Look Press

Российский борец Эмин Сефершаев вынужденно покинул Хорватию, сообщил ТАСС представитель сборной России по классической борьбе. Виза спортсмена была отозвана с пунктом, исключающим юридическую защиту.

Эмин прилетел, приехал на аккредитацию с командой, потом в гостиницу. А потом за ним пришли. Он влетел в Хорватию легально, виза была получена 27 августа. Затем пришла информация, что она отозвана с пунктом, который исключал юридическо-правовую защиту. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира, — сказал собеседник агентства.

Сефершаева отправили в участок и должны были депортировать, но в ситуацию вмешались российский консул и президент UWW Ненад Лалович. В итоге борца доставили к границе с Сербией. В настоящее время он готовится к вылету в Россию.

Ранее стало известно, что Хорватия аннулировала визу Сефершаеву накануне чемпионата в Загребе. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили утверждал, что решение было вынесено по инициативе Евросоюза. Накануне местные власти также продержали несколько часов в аэропорту Загреба главного тренера команды России по вольной борьбе Дениса Царгуша и трех борцов.

борцы
греко-римская борьба
визы
чемпионаты мира
Хорватия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.