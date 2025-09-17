Российский борец покинул Хорватию после отзыва визы

Российский борец Эмин Сефершаев вынужденно покинул Хорватию, сообщил ТАСС представитель сборной России по классической борьбе. Виза спортсмена была отозвана с пунктом, исключающим юридическую защиту.

Эмин прилетел, приехал на аккредитацию с командой, потом в гостиницу. А потом за ним пришли. Он влетел в Хорватию легально, виза была получена 27 августа. Затем пришла информация, что она отозвана с пунктом, который исключал юридическо-правовую защиту. Это первый подобный случай в истории чемпионатов мира, — сказал собеседник агентства.

Сефершаева отправили в участок и должны были депортировать, но в ситуацию вмешались российский консул и президент UWW Ненад Лалович. В итоге борца доставили к границе с Сербией. В настоящее время он готовится к вылету в Россию.

Ранее стало известно, что Хорватия аннулировала визу Сефершаеву накануне чемпионата в Загребе. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили утверждал, что решение было вынесено по инициативе Евросоюза. Накануне местные власти также продержали несколько часов в аэропорту Загреба главного тренера команды России по вольной борьбе Дениса Царгуша и трех борцов.