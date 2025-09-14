Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 17:30

Этот ужин у меня дежурный! Треска под сырно-томатным соусом — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная, сочная и ароматная треска под сырно-томатным соусом — это блюдо, которое превратит обычный ужин в ресторанный! Сочетание белой рыбы, яркого томатного соуса и расплавленного сыра создает гармонию вкусов.

Разогрейте духовку до 200 °C. 500 г филе трески посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком. Обжарьте на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны до легкой корочки. Для соуса пассеруйте 1 измельченную луковицу до прозрачности, добавьте 2 зубчика чеснока, через минуту — 400 г измельченных помидоров в собственном соку. Тушите 10 минут, добавьте 1 ч. л. сахара, соль, перец и щепотку орегано. В форму для запекания вылейте половину соуса, выложите рыбу, покройте оставшимся соусом. Посыпьте 100 г тертого сыра (чеддер или моцарелла). Запекайте 15–20 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте сразу, украсив базиликом. Нежная треска, насыщенный томатный соус и тягучий сыр покорят вас с первой ложки! Идеально с отварным картофелем или свежим багетом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
треска
ужины
соусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
