Ужин в одном казане для всей семьи. По-узбекски каурдак, по-нашему жаркое — нужны картошка, мясо и паприка

Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас в солнечный Узбекистан? Каурдак — традиционное узбекское жаркое, которое готовится в казане и сочетает в себе все лучшее: ароматное мясо, золотистый картофель и душистые специи. Это не просто еда, а настоящий гимн щедрости восточной кухни. Готовится оно очень просто, но получается настолько насыщенным и гармоничным, что становится понятно — вот он, секрет того самого восточного гостеприимства!

Для каурдака вам понадобится: 1 кг баранины или говядины, 4-5 картофелин, 2 луковицы, 2 моркови, 3 зубчика чеснока, растительное масло, зира, кориандр, паприка, соль, перец. Мясо нарежьте крупными кубиками и обжарьте в казане до румяной корочки. Добавьте лук полукольцами, обжаривайте до мягкости. Затем добавьте морковь брусочками и картофель крупными дольками. Жарьте, помешивая, 10–15 минут. Посолите, поперчите, добавьте специи и чеснок. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля. В конце посыпьте рубленую зелень. Подавайте каурдак сразу в казане с лепешками и свежими овощами. Это блюдо особенно хорошо с айраном или зеленым чаем.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.