13 октября 2025 в 19:42

Кокосовая подливка с сочной треской — подсели всей семьей на эту невероятную рыбку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Треска в кокосовом молоке представляет собой нежное и ароматное блюдо азиатской кухни. Сочетание белой рыбы и насыщенного соуса создает гармоничный вкусовой ансамбль. Это блюдо отличается легкой остротой и приятной сливочной текстурой.

Для приготовления потребуется: 200 граммов трески, 250 миллилитров кокосового молока, 100 миллилитров воды, половина луковицы, 10 граммов свежего имбиря, половина палки лемонграсса, треть стручка чили, 1 лист лайма, 1 чайная ложка рыбного соуса, половина чайной ложки сахара, соль и перец по вкусу. Лук, имбирь, лемонграсс и чили нарезают и подрумянивают на сковороде 5 минут. Добавляют кокосовое молоко и воду, вводят соль, рыбный соус и сахар. Томят под крышкой на маленьком огне 10 минут для раскрытия ароматов.

Филе трески кладут в бульон и готовят на среднем огне 7-10 минут. Подают блюдо с отварным рисом, украшая свежей кинзой и соком лайма. Дополнительно можно добавить масло чили для усиления остроты. Это блюдо прекрасно подходит для легкого ужина и удивляет богатством вкусовых оттенков.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

