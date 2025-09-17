Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Лавров ответил на истерику об «ударах РФ» по гражданским целям на Украине

Лавров: ВС России не наносят ударов по гражданским целям и мирному населению

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская армия в ходе специальной военной операции не ведет огонь по гражданским объектам и мирным жителям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на посольском круглом столе, посвященном украинскому кризису. По его словам, истерику на эту тему любят раздувать в Киеве и на Западе. Трансляция мероприятия идет на сайте МИД РФ.

Каждый раз, когда Украина и ее европейские хозяева начинают закатывать истерику, обвиняя Россию в уничтожении гражданских целей и мирных жителей, мы видим, как Секретариат [ООН] поддерживает подобные высказывания и требует вместе с Западом и Украиной наказывать Россию каким-то образом. Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению, — сказал Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования устава всемирной организации. По словам Лаврова, это вызывает серьезное беспокойство Москвы.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что иностранный контингент на территории Украины будет рассматриваться как законная военная цель для Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что накачивание страны вооружениями и стягивание туда иностранцев никак не содействуют урегулированию конфликта.

