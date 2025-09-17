Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным Песков связал отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025» с проведением СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отсутствовал на учениях «Запад-2025», участие в которых принял президент Владимир Путин, поскольку продолжается специальная военная операция, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Герасимов занят общей координацией боевых действий, передает ТАСС.

Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба, — объяснил Песков.

Накануне, 16 сентября, Путин посетил учения «Запад-2025» на полигоне Мулино Нижегородской области. В ходе осмотра выставки военной техники он примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Президент также осмотрел и другие образцы вооружения, специальной и военной техники.

По мнению Пескова, совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» оказались масштабными. Он также отметил, что Путин всегда с особым уважением относится к военнослужащим, особенно в условиях проведения военной спецоперации.