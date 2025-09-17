Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 13:24

Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным

Песков связал отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025» с проведением СВО

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отсутствовал на учениях «Запад-2025», участие в которых принял президент Владимир Путин, поскольку продолжается специальная военная операция, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Герасимов занят общей координацией боевых действий, передает ТАСС.

Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба, — объяснил Песков.

Накануне, 16 сентября, Путин посетил учения «Запад-2025» на полигоне Мулино Нижегородской области. В ходе осмотра выставки военной техники он примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Президент также осмотрел и другие образцы вооружения, специальной и военной техники.

По мнению Пескова, совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» оказались масштабными. Он также отметил, что Путин всегда с особым уважением относится к военнослужащим, особенно в условиях проведения военной спецоперации.

Дмитрий Песков
Кремль
военные учения
Владимир Путин
Валерий Герасимов
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.