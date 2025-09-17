Песков назвал масштабными военные учения «Запад-2025»

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» масштабными. Он также напомнил, что на них лично присутствовал глава РФ Владимир Путин, который наблюдал за ходом мероприятий, передает РИА Новости.

Вчера, вы знаете, он летал в Нижний Новгород. Наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу. Были сделаны важные заявления со стороны главы государства, — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о необходимости обучения военнослужащих ВС страны у российских солдат. Он подчеркнул, что россияне обладают значительным опытом и готовы безвозмездно передавать свои навыки белорусским коллегам. Лукашенко призвал бойцов постоянно совершенствовать боевую подготовку.

Учения «Запад-2025» отличились массовым применением беспилотников, наземных роботов и штурмовых действий на мототехнике. Минобороны РФ отметило, что маневры прошли с учетом опыта СВО, включая отработку борьбы с дронами противника, применение высокоточных боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы.