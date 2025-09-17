В России забили тревогу из-за ОРВИ

В России зафиксирован серьезный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в основном заболевают учащиеся школ, передает ТАСС.

Рост заболеваемости ОРВИ значимый. И то, что рост идет в основном в числе школьников, тоже отражает биологические тенденции. Все необходимые меры в школах принимаются, — отметила Попова.

Ранее педиатр Анна Смирнова рассказала, что аллергия, в отличие от ОРВИ, не вызывает боли в мышцах и слабости. Более того, такая острая реакция организма редко сопровождается головной болью, характерной для простуды. Симптомы при аллергии возникают постепенно, а при ОРВИ — появляются резко, через один-два дня после контакта с больным, добавила врач.

До этого стало известно, что за одну неделю в России резко выросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями — на 63,8%. Заразились более 696 тысяч человек. Подчеркивалось, что среди школьников количество заболевших увеличилось вдвое.