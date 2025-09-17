Легковушка протаранила пешеходов на тротуаре в Петербурге

Автомобиль врезался в пешеходов на тротуаре у ЖК «Цветной город» в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. В результате дорожного инцидента пострадали женщина и двое детей, рассказали очевидцы.

По предварительной информации, авария произошла после столкновения двух автомобилей на перекрестке Муринской дороги и Пейзажной улицы. Водитель одной из машин, вероятно, потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство выехало на тротуар и сбило пешеходов.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. В настоящее время обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области 44-летний водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе в деревне Дятлицы. Пожилой мужчина переходил дорогу по освещенному участку, но попал под колеса автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

До этого подросток без водительских прав сел за руль легковушки и сбил пенсионерку 1953 года рождения в Кемеровской области. ДТП произошло в Прокопьевске на Российской улице.