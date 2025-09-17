Летающие машины столкнулись в Китае

В Китае произошло ДТП с участием летающих автомобилей, сообщает Bloomberg. Два аппарата вертикального взлета и посадки от китайского производителя Xpeng Inc. столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в Чанчуне.

Причиной инцидента стало опасное сближение машин. При заходе на посадку один из аппаратов загорелся, в то время как второй смог приземлиться благополучно.

Ранее китайская компания Chery представила прототип летающего беспилотного автомобиля. Транспортное средство состоит из трех основных компонентов — летательного аппарата с воздушными винтами, кабины и шасси с автомобильными колесами. Авто не имеет руля и педалей.

Между тем заслуженный пилот России Юрий Сытник считает, что летающие машины, подобные ИФ-9 от конструкторского бюро «Филатов», в будущем не смогут полноценно использоваться в России. По его словам, отсутствие законодательной базы и ограничения, связанные с текущей ситуацией, делают эксплуатацию таких аппаратов невозможной.