Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:13

Летающие машины столкнулись в Китае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Китае произошло ДТП с участием летающих автомобилей, сообщает Bloomberg. Два аппарата вертикального взлета и посадки от китайского производителя Xpeng Inc. столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в Чанчуне.

Причиной инцидента стало опасное сближение машин. При заходе на посадку один из аппаратов загорелся, в то время как второй смог приземлиться благополучно.

Ранее китайская компания Chery представила прототип летающего беспилотного автомобиля. Транспортное средство состоит из трех основных компонентов — летательного аппарата с воздушными винтами, кабины и шасси с автомобильными колесами. Авто не имеет руля и педалей.

Между тем заслуженный пилот России Юрий Сытник считает, что летающие машины, подобные ИФ-9 от конструкторского бюро «Филатов», в будущем не смогут полноценно использоваться в России. По его словам, отсутствие законодательной базы и ограничения, связанные с текущей ситуацией, делают эксплуатацию таких аппаратов невозможной.

ДТП
Китай
машины
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»
Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды
В ГД цитатой из «Горе от ума» описали идею изучать песни Пугачевой в школах
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.