Мишустин объяснил, почему ВСМ будет вдвое быстрее «Сапсана»

Мишустин объяснил, почему ВСМ будет вдвое быстрее «Сапсана» Мишустин: путь ВСМ между Москвой и Петербургом займет около двух часов 15 минут

Путь между Москвой и Санкт-Петербургом на высокоскоростной магистрали займет около 2 часов 15 минут, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Это в два раза быстрее «Сапсана».

Маршрут составит 679 км, на него выйдет подвижной состав нового поколения со скоростью движения порядка 400 км/ч. Весь путь будет занимать всего 2 часа 15 минут, — подчеркнул председатель кабмина.

Мишустин добавил, что особое внимание также правительство уделяет созданию скоростных автомобильных трасс. На строительство таковых в течение шести лет планируют направить более 1 трлн рублей бюджетных и частных средств.

Правительство разрабатывает стратегические подходы к обеспечению связанности страны на перспективу до 2050 года. Мишустин указал на необходимость синхронного развития всех видов транспорта.

Ранее стало известно, что отечественным поездом для ВСМ будет управлять искусственный интеллект. Внедрить это планируется в перспективе после постройки будущих магистралей.