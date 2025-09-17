Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 15:07

Отца убитой в США украинки наконец выпустили из страны

На Украине заявили, что отец убитой в США беженки смог покинуть страну

Ирина Заруцкая Ирина Заруцкая Фото: Социальные сети

Отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой смог выехать с Украины, заявил спикер Государственной пограничной службы страны Андрей Демченко. Это произошло уже после похорон девушки, которую без видимых причин зарезали в метро в Северной Каролине, передает «Страна.ua».

По словам Демченко, отец убитой якобы не получал отказа на границе. Спикер объяснил, что мужчина все это время готовил документы для выезда на гуманитарных основаниях, поскольку заранее не сообщал о своем желании покинуть Украину. Информацию западных СМИ о том, что украинца специально не выпускали из страны, Демченко назвал не соответствующей действительности.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский не дал отцу Заруцкой проститься с дочерью. Как уточнил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, мужчину не выпустили на похороны за границу.

Трагедия произошла 22 августа, когда американец Декарлос Браун напал на украинку в вагоне метро, нанеся ей смертельные ножевые ранения. Полиция задержала его вскоре после совершения преступления. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации, обвинив в бездействии городские власти из числа демократов.

Украина
США
убийства
беженцы
