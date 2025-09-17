Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:26

Уральского учителя наказали принудительными работами за конфликт с учеником

Суд Екатеринбурга назначил 1,5 года принудительных работ учителю физики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Екатеринбурге мировой суд признал 26-летнего учителя физики виновным в жестоком обращении с учеником, сообщает «Российская газета». Педагога приговорили к 1,5 года принудительных работ и обязали выплатить школьнику 120 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Школьник перешел на «ты» и заявил: «Ты не должен был кидать в меня ручку!» На мои замечания он не прекращал «тыкать» и продолжал, как сегодня говорится, кошмарить. Тогда я схватил парня за воротник кофты и попытался силой привести сопротивлявшегося подростка в кабинет директора. Но он вырвался и убежал, — рассказал осужденный.

По данным издания, конфликт начался с замечаний педагога восьмикласснику, который мешал вести урок. После инцидента у подростка зафиксировали кровоподтеки на шее и руках, мальчик перестал посещать занятия. В то же время судебное решение вызвало недовольство в соцсетях: тысячи комментариев были оставлены в поддержку учителя. Профсоюз «Учитель» также указал, что ситуацию можно было урегулировать мирно, при участии родителей и администрации школы.

Ранее в России создали Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов для рассмотрения спорных ситуаций в образовательной среде. Орган займется анализом обращений, разработкой рекомендаций и предложений по совершенствованию законодательства.

подростки
учителя
суды
Екатеринбург
