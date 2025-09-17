Глава Белого дома Дональд Трамп не обладает полным контролем над поставками вооружений Украине, так как существуют неофициальные каналы помощи Киеву, курируемые Демократической партией США, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, эти скрытые потоки продолжают поступать в обход возможных официальных решений.

Если говорить о военной помощи Украине, то она исходит не только от ЕС, но и от США. Трамп не все контролирует. Возможно, какие-то официальные потоки он остановит, но есть и частные, которые контролируют демократы. Вспомним, как украинский лидер Владимир Зеленский приезжал на оружейный завод [в Пенсильвании] во время предвыборной кампании [Камалы Харрис]. Ему поступает оружие по различным каналам. При этом не только оружие, но и наемники из стран Запада, в том числе из США. Это все в определенном смысле мотивирует и вдохновляет самого Зеленского на продолжение боевых действий, — пояснил Перенджиев.

Ранее главный представитель НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что в страну, которую он курирует, начало поступать американское вооружение. По его словам, оно было куплено у США странами Альянса по программе Prioritised Ukraine Requirements List (Список приоритетных требований Украины).