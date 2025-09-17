Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 15:16

Политолог объяснил, почему Трамп не может завершить конфликт на Украине

Политолог Перенджиев: Демократическая партия США скрытно снабжает Киев оружием

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп не обладает полным контролем над поставками вооружений Украине, так как существуют неофициальные каналы помощи Киеву, курируемые Демократической партией США, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, эти скрытые потоки продолжают поступать в обход возможных официальных решений.

Если говорить о военной помощи Украине, то она исходит не только от ЕС, но и от США. Трамп не все контролирует. Возможно, какие-то официальные потоки он остановит, но есть и частные, которые контролируют демократы. Вспомним, как украинский лидер Владимир Зеленский приезжал на оружейный завод [в Пенсильвании] во время предвыборной кампании [Камалы Харрис]. Ему поступает оружие по различным каналам. При этом не только оружие, но и наемники из стран Запада, в том числе из США. Это все в определенном смысле мотивирует и вдохновляет самого Зеленского на продолжение боевых действий, — пояснил Перенджиев.

Ранее главный представитель НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что в страну, которую он курирует, начало поступать американское вооружение. По его словам, оно было куплено у США странами Альянса по программе Prioritised Ukraine Requirements List (Список приоритетных требований Украины).

США
оружие
НАТО
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
В Киргизии переименовали третий по величине город страны
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.