Поляки наткнулись на еще один упавший дрон Польская полиция сообщила об обнаружении еще одного упавшего дрона

В Польше был найден еще один упавший дрон, сообщили в полиции города Замостье, расположенного на юго-востоке страны. По данным ведомства, сегодня в 10:59 (11:59 мск) поступило сообщение о предмете, обнаруженном в лесу возле населенного пункта Станиславка, передает RMF 24. Полиция оцепила место и уведомила соответствующие службы и окружную прокуратуру Люблина.

Сегодня в 10:59 (11:59 мск) в комендатуру полиции Замостья поступило сообщение об обнаружении предмета в лесном массиве у населенного пункта Станиславка (гмина Ситно). Мы взяли территорию под охрану и уведомили соответствующие службы и окружную прокуратуру Люблина, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов пояснил, что отсутствие боевой части у дронов, обнаруженных над Польшей, связано с тем, что наличие взрывчатки могло бы стать прямой уликой против организаторов провокации. Он также напомнил, что Минобороны России предлагало провести консультации с польскими коллегами по вопросу БПЛА, но Варшава отказалась, что, по мнению Кнутова, фактически подтверждает провокационный характер инцидента.